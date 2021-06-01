Фонд Ложкина удвоит 1 млн, собранный "Таблеточками" и благотворителями на помощь детям в борьбе с раком

Каждый взнос из миллиона гривен, собранных Фондом "Таблеточки" и благотворителями в помощь онкобольным детям, будет удвоен Фондом Бориса Ложкина.

"Борьба с раком - вовсе не детское дело. Побороть рак можно только совместными усилиями", - говорится в сообщении.

Ежегодно в Украине диагностируется около 1000 новых случаев онкозаболеваний у детей. Каждый подобный диагноз ставит под вопрос будущие дни рождения конкретного ребенка. Чтобы детские праздники продолжались, фонд "Таблеточки" обращается к благотворителям с предложением собрать один миллион гривен. По условиям акции, этот миллион будет удвоен партнером "Таблеточек" - фондом Бориса Ложкина.

В итоге на лечение онкобольных детей будет потрачено уже два миллиона гривен, а значит, вдвое большему количеству детей будет подарена возможность продолжать отмечать свои дни рождения.

Стать благотворителем и поделиться своей силой с детьми, которые борются с раком, можно уже сейчас по ссылке: https://lymon.tabletochki.org.

"Таблеточки" - благотворительный фонд с 10-летней историей, который оказывает помощь онкобольным детям в Украине. Основные направления деятельности Фонда: адресная помощь семьям, системная помощь детским онкоотделениям, защита прав детей и профессиональное развитие медицинского персонала. Ежемесячно под опекой фонда находятся 500 семей и 21 онкоотделение в разных регионах Украины. За 10 лет работы "Таблеточек" адресная помощь была оказана более чем 5000 семей.

Благотворительный Фонд Бориса Ложкина является многолетним партнером "Таблеточек". Фонд был основан в 2014 году Борисом Ложкиным и Надеждой Шаломовой. Его деятельность направлена на спасение детских жизней и поддержку одаренной молодежи. Миссия фонда - создавать будущее.