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Фонд братів Суркісів придбав вертикалізатор для 10-річного Сашка

Фонд братів Суркісів придбав вертикалізатор для 10-річного Сашка (фото: fcdynamo.com)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд братів Суркісів придбав вертикалізатор для 10-річного Сашка. Протягом усього свого життя він бореться із тяжкою хворобою, і до цього часу хлопець не мав спеціального медичного обладнання, яке дало би змогу йому одужувати.

Про це повідомляється на сайті київського "Динамо".

Сім’я піклується про дитину максимально. Сашко опановує знання - зокрема, вчителька тричі на тиждень приходить до нього та проводить індивідуальні заняття.

Також двічі на тиждень хлопець займається з реабілітологом, але для кращого результату від цих занять життєво необхідний для нього був вертикалізатор - багатофунціональний медичний пристрій, який би фіксував положення дитини для правильного розвитку внутрішніх органів, а також давав можливість Сашку, перебуваючи у ньому, і писати, і читати, і навіть працювати за ноутбуком.

Мати хлопця звернулася до фонду і просто благала про допомогу, оскільки вартість цього пристрою непосильна для їхньої сім’ї. Тим паче, багато всього вже було придбано за власний кошт - зокрема, коштовне спеціальне крісло, аби сидіти за комп’ютером, яке дозволяє утримувати тулуб дитини в рівному положенні.

Після прохання про допомогу від пані Тетяни представники фонду напряму звернулися до виробників подібного сертифікованого обладнання, що базуються в Полтаві, але саме такого вертикалізатора, який був потрібен, у них не було - довелося шукати в іншому місці. Коли ж необхідний пристрій був придбаний і сьогодні доставлений родині в Київ, їхній радості не було меж - для Сашка, його мами Тетяни та бабусі важливо знати, що їх не залишили сам на сам із їхньою бідою.

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Динамо