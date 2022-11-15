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Фонд братів Суркісів почав співпрацю з Міноборони

Фото: Фонд братів Суркісів почав співпрацю з Міноборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд братів Суркісів почав співпрацю з Міністерством оборони України.

Про це повідомляє сайт "Динамо".

Зазначається, що разом із своїми американськими партнерами фонд забезпечив доставку до нашої країни двох вантажівок, заповнених необхідними речами для наших військових.

У четвер, 17 листопада, о 8:30 на навчально-тренувальній базі "Динамо" у Віті-Литовській відбудеться підписання меморандуму про співпрацю та передача усього придбаного представникам міністерства.

Раніше повідомлялось, що "Динамо" та Фонд Суркісів допомогають хлопчику у боротьбі зі страшною недугою.

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Суркис