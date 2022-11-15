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Фонд братьев Суркисов начал сотрудничество с Минобороны

Фото: Фонд братьев Суркисов начал сотрудничество с Минобороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Фонд братьев Суркисов начал сотрудничество с Министерством обороны Украины.

Об этом сообщает сайт "Динамо".

Отмечается, что вместе со своими американскими партнерами фонд обеспечил доставку в нашу страну двух грузовиков, заполненных необходимыми вещами для наших военных.

В четверг, 17 ноября, в 8:30 на учебно-тренировочной базе "Динамо" в Вити-Литовской состоится подписание меморандума о сотрудничестве и передаче всего приобретенного представителям министерства.

Ранее сообщалось, что "Динамо" и Фонд Суркисов помогают мальчику в борьбе со страшным недугом.

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Суркис