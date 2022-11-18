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Фонд братів Суркісів передав Міноборони допомогу для захисників України

Фото: Фонд братів Суркісів передав Міноборони допомогу для захисників України (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд братів Суркісів і ФК "Динамо" Київ передали Міністерству оборони першу частину допомоги для захисників України.

Про це повідомляється на сайті "Динамо".

Зазначається, що фонд забезпечив доставку до України двох вантажівок, заповнених необхідними засобами гігієни для наших військових.

Це перші з 6-ти зафрахтованих вантажівок, які вже невдовзі доправлять допомогу українським захисникам.

На знак поваги та шани гравці та тренери ФК "Динамо" Київ також передали військовим футбольний м'яч і клубний прапор, підписані всією командою.

"Фонд братів Суркісів і ФК "Динамо" Київ роблять, на мій погляд, багато корисних справ для нашої країни та військових, які захищають її кордони. Це перші два контейнери, які вже найближчим часом отримають наші героїчні воїни на передовій. І ми будемо й надалі допомагати Збройним силам України в їхній наполегливій праці, щоб разом перемогти цю нечисть на нашій землі", - розповів Григорій Суркіс.

Фонд братів Суркіс у рамках своєї роботи також здійснює відновлення Гурівщинської амбулаторії у Бучанському районі Київської області та дитячого садка у Бишові Фастівського району, а ФК "Динамо" Київ нещодавно перерахував весь прибуток від благодійного матчу з англійським "Евертоном" у розмірі 250 тисяч фунтів стерлінгів для відновлення Чернігівської міської лікарні №3.

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