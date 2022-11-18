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Фонд братьев Суркисов передал Минобороны помощь для защитников Украины

Фото: Фонд братьев Суркисов передал Минобороны помощь для защитников Украины (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд братьев Суркисов и ФК "Динамо" Киев передали Министерству обороны первую часть помощи защитникам Украины.

Об этом сообщается на сайте "Динамо".

Отмечается, что фонд обеспечил доставку в Украину двух грузовиков, заполненных необходимыми средствами гигиены для наших военных.

Это первые из 6-ти зафрахтованных грузовиков, которые вскоре доставят помощь украинским защитникам.

В знак уважения и уважения игроки и тренеры ФК "Динамо" Киев также передали военным футбольный мяч и клубный флаг, подписанный всей командой.

"Фонд братьев Суркисов и ФК "Динамо" Киев делают, на мой взгляд, много полезных дел для нашей страны и военных, защищающих ее границы. Это первые два контейнера, которые уже в ближайшее время получат наши героические воины на передовой. И мы будем и в дальнейшем помогать Вооруженным силам Украины в их упорном труде, чтобы вместе победить эту нечисть на нашей земле", - рассказал Григорий Суркис.

Фонд братьев Суркис в рамках своей работы также осуществляет восстановление Гуровщинской амбулатории в Бучанском районе Киевской области и детского сада в Бышеве Фастовского района, а ФК "Динамо" Киев недавно перечислил всю прибыль от благотворительного матча с английским "Эвертоном" в размере 250 тысяч фунтов стерлингов. восстановление Черниговской городской больницы №3.

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