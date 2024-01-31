Фонд Ахметова забезпечує реабілітацію дітям, яких незаконно вивезли до РФ та повернули в Україну

Вони майже не розмовляють та важко йдуть на контакт. Дехто з них втікає від реальності у гаджети, інші глибоко замикаються в собі. Це - українські діти та підлітки, яких було незаконно вивезено до росії та вдалося повернути в Україну.

У проекті фонду "Мирний відпочинок дітям України", який відбувається на Закарпатті у форматі змін "Блогер Кемп", беруть участь хлопці і дівчата, які постраждали від війни. Цього разу зміна особлива, адже травма, яку пережили діти, глибока та потребує спеціальної допомоги.

"Ця зміна не схожа на ті, що в нас були, тому що діти - найважчі. Вони дуже тихі, мовчазні. Це така реакція на травму. Є діти, історії яких ми знаємо тільки зі слів опікунів чи батьків. І це важко, тому що ми навіть можемо не уявити глибину травми", - ділиться Юлія Крючкова, практична психолог фонду.

Для цієї зміни психологи Фонду переформатували свою звичну роботу із травмою війни так, щоби безболісно та поступово надавати допомогу дітям, які пережили саме розлуку з Батьківщиною та рідними.

"Депортація - це справжній полон. Є діти, яким казали, що вони ніколи не побачать своїх батьків... Ми повертаємо їх до звичайного світу, повертаємо довіру до дорослих. Бо ніколи не відбудується картина світу, якщо в ній немає довіри", - упевнена Юлія.

Психолог наголошує на тому, що ця зміна - не просто відпочинок, а в першу чергу реабілітація, якій сприяє і те, що діти працюють із кваліфікованими фахівцями, і те, що вони перебувають серед тих, хто має схожий досвід.

"Програма фонду, яка працює з початку війни, має досвід реабілітації. А це найважливіше в нашій справі. Ми на початку довгого шляху, але вже ясно, що ці діти потребують допомоги негайно, не чекаючи на закінчення війни", - наголошує психолог.

Майже 4,9 тисячі дітей, які постраждали від війни, вже отримали відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу в рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України". Загалом за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей.