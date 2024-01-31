Фонд Ахметова обеспечивает реабилитацию детям, которых незаконно вывезли в РФ и вернули в Украину

Они почти не разговаривают и тяжело идут на контакт. Некоторые из них убегают от реальности в гаджеты, другие глубоко замыкаются в себе. Это - украинские дети и подростки, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть в Украину.

В проекте фонда "Мирный отдых детям Украины", который проходит в Закарпатье в формате изменений "Блогер Кемп", принимают участие ребята, пострадавшие от войны. На этот раз смена особенная, ведь травма, которую пережили дети, глубока и требует специальной помощи.

"Это изменение не похоже на то, что у нас были, потому что дети - самые тяжелые. Они очень тихие, молчаливые. Это такая реакция на травму. Есть дети, истории которых мы знаем только по словам опекунов или родителей. И это тяжело, поэтому что мы даже можем не вообразить глубину травмы", - делится Юлия Крючкова, практическая психолог фонда.

Для этого изменения психологи Фонда переформатировали свою привычную работу с травмой войны так, чтобы безболезненно и постепенно оказывать помощь детям, пережившим разлуку с Родиной и родными.

"Депортация - это настоящий плен. Есть дети, которым говорили, что они никогда не увидят своих родителей... Мы возвращаем их в обычный мир, возвращаем доверие к взрослым. Потому что никогда не отстроится картина мира, если в ней нет доверия", - уверена Юлия.

Психолог подчеркивает, что это изменение - не просто отдых, а в первую очередь реабилитация, которой способствует и то, что дети работают с квалифицированными специалистами, и то, что они находятся среди тех, кто имеет схожий опыт.

"Программа фонда, которая работает с начала войны, имеет опыт реабилитации. А это самое важное в нашем деле. Мы в начале долгого пути, но уже ясно, что эти дети нуждаются в помощи немедленно, не дожидаясь окончания войны", - отмечает психолог.

Почти 4,9 тысяч детей, пострадавших от войны, уже получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины". Всего по программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.