Фонд Ахметова влаштував свято для дітей-переселенців у Вінниці

"Цій акції уже понад 20 років, і за цей час вона охопила вже понад 1 млн дітей. Новий рік — це час чарівництва і надії. І ми, дорослі, маємо зробити все, щоби діти мали свято навіть у такий важкий для країни час", - підкреслює Оксана Іщук, керівниця проєктів Фонду Ріната Ахметова.

Захват, подив, радість — емоції легко зчитуються на обличчях дітлахів. Хтось оцінив конкурси, хтось подарунки, хтось різноманітні ігри, як, приміром, бульбашкове шоу.

У батьків — свої спостереження та емоції: зимові свята сентиментальна для багатьох тема.

"Кожен Новий Рік без Маріуполя — це сльози на очах. Все залишилося там… Від самого початку нас підтримував Фонд Ріната Ахметова. Зараз, коли ми розгублені, як на роздоріжжі, допомога дуже важлива. Подарунки діткам і свята — теж", - говорить переселенка Олена Лапщун. Вона була на заході разом із молодшим сином Ростиславом.

Наразі на обліку у Вінницькому хабі "ЯМаріуполь" перебуває близько 3 тисяч маріупольців, з них пів тисячі дітей.

"Нас тепло прийняла вінницька громада. Фонд Ріната Ахметова сьогодні подарував справжнє свято і батькам, і нам, і звісно, нашим дітям. Ви бачили, як світилися їх очі", - мовить Олена Швидка, керівниця центру підтримки переселенців "ЯМаріуполь".

За словами психолога фонду Галини Кирпач, проведення подібних заходів для дітей — це необхідність, адже вони повертають відчуття дива і щастя.

"На святі є змога переконатися, що гучно — це весело, а не страшно. Піднесений настрій дає дитині відчуття, що в неї є дитинство", - говорить вона.

У новорічний сезон Фонд Ріната Ахметова вітає дітей-переселенців, дітей з інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу; дітей, які пройшли реабілітацію після поранення; а також тих, хто втратив батьків на війні. Допомога не обмежується святами. Фонд цілорічно реалізовує освітні, оздоровчі, реабілітаційні, психологічні та мотиваційні проєкти для дітей.