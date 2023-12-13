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Фонд Ахметова устроил праздник для детей-переселенцев в Виннице

Фонд Ахметова устроил праздник для детей-переселенцев в Виннице (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Новогодне-рождественская акция "Ринат Ахметов – Детям" продолжается. На днях команда Фонда Рината Ахметова организовала яркие впечатления для малышей в центре поддержки "ЯМариуполь" в Виннице.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Этой акции уже более 20 лет, и за это время она охватила уже более 1 млн детей. Новый год — это время волшебства и надежды. И мы, взрослые, должны сделать все, чтобы дети имели праздник даже в такое тяжелое для страны время" , – подчеркивает Оксана Ищук, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

Восторг, удивление, радость – эмоции легко считываются на лицах детей. Кто-то оценил конкурсы, кто-то подарки, кто-то разнообразные игры, как, например, пузырчатое шоу.

У родителей свои наблюдения и эмоции: зимние праздники сентиментальна для многих тема.

"Каждый Новый Год без Мариуполя - это слезы на глазах. Все осталось там... С самого начала нас поддерживал Фонд Рината Ахметова. Сейчас, когда мы растеряны, как на развилке, помощь очень важна. Подарки деткам и праздники - тоже", - говорит переселенка Елена Лапщун. Она была на западе вместе с младшим сыном Ростиславом.

В настоящее время на учете в Винницком хабе "ЯМариуполь" состоит около 3 тысяч мариупольцев, из них пол тысячи детей.

"Нас тепло приняла винницкая община. Фонд Рината Ахметова сегодня подарил настоящий праздник и родителям, и нам, и, конечно, нашим детям. Вы видели, как светились их глаза", - говорит Елена Швыдка, руководитель центра поддержки переселенцев "ЯМариуполь".

По словам психолога фонда Галины Кирпач, проведение подобных мероприятий для детей это необходимость, ведь они возвращают ощущение чуда и счастья.

"На празднике есть возможность убедиться, что громко - это весело, а не страшно. Возвышенное настроение дает ребенку ощущение, что у него есть детство", - говорит она.

В новогодний сезон Фонд Рината Ахметова поздравляет детей-переселенцев, детей из интернатных заведений, детских домов семейного типа; детей, прошедших реабилитацию после ранения; а также потерявших родителей на войне. Помощь не ограничивается праздниками. Фонд круглогодично реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные, психологические и мотивационные проекты для детей.

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