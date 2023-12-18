Фонд Ахметова влаштував на Хмельниччину свято для дітей-переселенців з Донецької області

"Діти, які приїжджають до нас, мріють про мир, вони малюють мир. „Смарагдове місто“ вже років 15 товаришує з Фондом Ріната Ахметова. Представники Фонду приїжджали до нас в різні пори року. Це завжди свято для дітей, подарунки, гарний настрій. Кожна дитина чекає у своєму житті на диво. Особливо зараз нашим дітям його дуже не вистачає", — ділиться Марина Сікава, заступниця директора центру "Смарагдове місто".

Юні учасники новорічного заходу весело провели час, спілкуючись із казковим Святим Миколаєм, а також Янголом та іншими чарівними персонажами, що завітали у гості. Кожен з діточок ділився своєю святковою мрією про мир.

"На святі мені дуже сильно сподобалося. Воно було дуже веселим. Я дуже хочу, щоб у моєму рідному місті, в моїй любій країні ніколи не було війни і всі жили мирно", - розповіла 10-річна Злата з Мирнограда.

Діти охоче брали участь у конкурсах, співали, танцювали, читали вірші та отримували чудові подарунки. Свято залишило по собі яскраві враження та теплі спогади.

"Мені дуже сподобалось, і ще цукерки смачні. Я хочу, щоб ЗСУ перемогли, хочу миру", - каже 11-річна Олександра.

Новорічна акція від Фонду Ріната Ахметова - це понад 20-річна традиція добра і допомоги. Щозими у святковий сезон Фонд вітає дітей-переселенців, дітей з інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу; дітей, які пройшли реабілітацію після поранення; а також тих, хто втратив батьків на війні.

Допомога не обмежується святами: Фонд цілорічно реалізовує освітні, оздоровчі, реабілітаційні, психологічні та мотиваційні проєкти для дітей.