Фонд Ахметова устроил на Хмельнитчине праздник для детей-переселенцев из Донецкой области

"Дети, которые приезжают к нам, мечтают о мире, они рисуют мир. "Смарагдове місто" уже лет 15 дружит с Фондом Рината Ахметова. Представители Фонда приезжали к нам в разное время года. Это всегда праздник для детей, подарки, хорошее настроение. Каждый ребенок ждет в своей жизни чуда. Особенно сейчас нашим детям его очень не хватает", - делится Марина Сикава, заместитель директора центра "Смарагдове місто".

Юные участники новогоднего мероприятия весело провели время, общаясь со сказочным Святым Николаем, а также Ангелом и другими волшебными персонажами, посетившими гости. Каждый из детей делился своей праздничной мечтой о мире.

"На празднике мне очень сильно понравилось. Оно было очень веселым. Я очень хочу, чтобы в моем родном городе, в моей любимой стране никогда не было войны и все жили мирно", – рассказала 10-летняя Злата из Мирнограда.

Дети охотно участвовали в конкурсах, пели, танцевали, читали стихи и получали отличные подарки. Праздник оставил яркие впечатления и теплые воспоминания.

"Мне очень понравилось, и еще конфеты вкусные. Я хочу, чтобы ВСУ победили, хочу мира", - говорит 11-летняя Александра.

Новогодняя акция от Фонда Рината Ахметова – это более 20-летняя традиция добра и помощи. Каждую зиму в праздничный сезон Фонд поздравляет детей-переселенцев, детей из интернатных учреждений, детских домов семейного типа; детей, прошедших реабилитацию после ранения; а также потерявших родителей на войне.

Помощь не ограничивается праздниками Фонд круглогодично реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные, психологические и мотивационные проекты для детей.