Фонд Ахметова випустив практичний гайд із профорієнтації для підлітків

Поради, підказки та вправи підкажуть, як діяти, мотивують та скерують на шлях до справи своєї мрії.

Завантажити гайд можна за посиланням: https://bit.ly/3XwTiWH

Гайд складається із 10 розділів. Частина з них присвячена тому, які напрямки діяльності та професії існують. Інша спрямована на знайомство із собою та своїми особистісними якостями, які можуть вплинути на вибір роботи та кар'єри.

У гайді багато практики та порад: лайфхаки, щоби обрати виш, написати мотиваційний лист та створити своє перше резюме. Для найбільш допитливих у кінці гайду є чек-лист з ідеями, як можна корисно та цікаво організувати своє життя.

Інформація розрахована насамперед на учнів старших класів та їхніх учителів. Утім, цьогорічним абітурієнтам теж буде цікаво протестувати себе, адже вони тільки починають свій шлях і поради гайда можуть підказати напрямки для розвитку.

Фонд Ахметова раніше вже проводив мотиваційні зустрічі на тему "Твоя суперсила!", зняв освітній онлайн-серіал "Твоя суперпрофесія".