Фонд Ахметова выпустил практический гайд по профориентации для подростков

Советы, подсказки и упражнения подскажут, как действовать, мотивируют и направят путь к делу своей мечты.

Скачать гайд можно по ссылке: https://bit.ly/3XwTiWH

Гайд состоит из 10 глав. Часть из них посвящена тому, какие направления деятельности и профессии существуют. Другое направлено на знакомство с собой и своими личностными качествами, которые могут повлиять на выбор работы и карьеры.

В гайде много практики и советов: лайфхаки, чтобы выбрать вуз, написать мотивационное письмо и создать свое первое резюме. Для наиболее любознательных в конце гайда есть чек-лист с идеями, как можно полезно и интересно организовать свою жизнь.

Информация рассчитана, прежде всего, на учащихся старших классов и их учителей. Впрочем, абитуриентам в этом году тоже будет интересно протестовать себя, ведь они только начинают свой путь и советы гайда могут подсказать направления для развития.

Фонд Ахметова ранее уже проводил мотивационные встречи по теме "Твоя суперсила!", снял образовательный онлайн-сериал "Твоя суперпрофессия".