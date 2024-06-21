RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фонд Ахметова выпустил практический гайд по профориентации для подростков

Фонд Ахметова выпустил практический гайд по профориентации для подростков (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Как во времена неопределенности выбирать профессию? Какие специалисты всегда востребованы на рынке труда? Вопросы выбора профессионального пути становятся особенно актуальными летом, когда подростки подают документы в вузы или задумываются о поступлении в ближайшие годы.

Найти профессиональное "Я" молодежи поможет гайд по профориентации, созданный специалистами проекта "Ринат Ахметов - Детям. Твоя суперсила".

Советы, подсказки и упражнения подскажут, как действовать, мотивируют и направят путь к делу своей мечты.

Скачать гайд можно по ссылке: https://bit.ly/3XwTiWH

Гайд состоит из 10 глав. Часть из них посвящена тому, какие направления деятельности и профессии существуют. Другое направлено на знакомство с собой и своими личностными качествами, которые могут повлиять на выбор работы и карьеры.

В гайде много практики и советов: лайфхаки, чтобы выбрать вуз, написать мотивационное письмо и создать свое первое резюме. Для наиболее любознательных в конце гайда есть чек-лист с идеями, как можно полезно и интересно организовать свою жизнь.

Информация рассчитана, прежде всего, на учащихся старших классов и их учителей. Впрочем, абитуриентам в этом году тоже будет интересно протестовать себя, ведь они только начинают свой путь и советы гайда могут подсказать направления для развития.

Фонд Ахметова ранее уже проводил мотивационные встречи по теме "Твоя суперсила!", снял образовательный онлайн-сериал "Твоя суперпрофессия".

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети