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Фонд Ахметова відкрив реєстрацію на дитячий "Блогер Кемп"

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Середа 12 квітня 2023 15:57
Фонд Ахметова відкрив реєстрацію на дитячий "Блогер Кемп" Фонд Ахметова відкрив реєстрацію на дитячий "Блогер Кемп" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ахметова відкрив реєстрацію на дитячий "Блогер Кемп". Це можливість для дитини безкоштовно відпочити, оздоровитися та опанувати затребувані навички блогера: від уміння розповідати історії до презентації власного блогу.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Зміна відбудеться на Закарпатті у рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" з 5 травня 2023 року і триватиме десять днів.

Фонд Ріната Ахметова запрошує до участі дітей 8-14 років, які постраждали внаслідок війни в Україні. Пріоритет надаватиметься дітям, які:

  • були незаконно депортовані до рф та повернулися в Україну;
  • не брали участі у проекті у 2022 році.

Запрошуються й діти, які втратили батьків під час війни; хлопці і дівчата з прийомних сімей, ДБСТ, під опікою та усиновлені; діти, які живуть у зонах активних бойових дій та ті, хто постраждав внаслідок бойових дій.

Зареєструйтеся до 20 квітня 2023 року:

  • за телефоном безкоштовної гарячої лінії фонду 0 (800) 509 001
  • онлайн на akhmetovfoundation.org/s/8d525c

З учасниками працюватимуть досвідчені психологи, які пройшли навчання за курсом "Травма війни", наставники та команда фонду.

У рамках цього проекту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали понад 4700 дітей зі всієї країни.

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