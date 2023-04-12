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Фонд Ахметова открыл регистрацию на детский "Блогер Кемп"

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Среда 12 апреля 2023 15:57
Фонд Ахметова открыл регистрацию на детский "Блогер Кемп" Фонд Ахметова открыл регистрацию на детский "Блогер Кемп" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Ахметова открыл регистрацию на детский "Блогер Кэмп". Это возможность для ребенка бесплатно отдохнуть, оздоровиться и овладеть востребованными навыками блоггера: от умения рассказывать истории до презентации собственного блога.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Смена произойдет в Закарпатье в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" с 5 мая 2023 года и продлится десять дней.

Фонд Рината Ахметова приглашает к участию детей 8-14 лет, пострадавших в результате войны в Украине. Приоритет будет предоставляться детям, которые:

  • были незаконно депортированы в РФ и вернулись в Украину;
  • не участвовали в проекте в 2022 году.

Приглашаются и дети, потерявшие родителей во время войны; ребята из приемных семей, ДБСТ, на попечении и усыновлены; дети, живущие в зонах активных боевых действий и пострадавшие в результате боевых действий.

Зарегистрируйтесь до 20 апреля 2023:

  • по телефону бесплатной горячей линии фонда 0 (800) 509 001
  • онлайн на akhmetovfoundation.org/s/8d525c

С участниками будут работать опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны", наставники и команда фонда.

В рамках этого проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили более 4700 детей со всей страны.

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