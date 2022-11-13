Фонд Ахметова привіз продуктові набори до Чернівців

Як відомо, від початку війни Чернівці прихистили велику кількість переселенців, серед них близько п’яти тисяч внутрішньо переміщених осіб із Маріуполя.

Передача 650 продуктових наборів відбулася в рамках співпраці фонду з місцевим центром "Я - Маріуполь".

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.