Фонд Ахметова привез продуктовые наборы в Черновцы

В Черновцы пришла еще одна партия гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Как известно, с начала войны Черновцы приютили множество переселенцев, среди них около пяти тысяч внутренне перемещенных лиц из Мариуполя.
Передача 650 продуктовых наборов состоялась в рамках сотрудничества фонда с местным центром "Я - Мариуполь".
В состав наборов вошли продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.