Фонд Ахметова привез продуктовые наборы в Черновцы

Как известно, с начала войны Черновцы приютили множество переселенцев, среди них около пяти тысяч внутренне перемещенных лиц из Мариуполя.

Передача 650 продуктовых наборов состоялась в рамках сотрудничества фонда с местным центром "Я - Мариуполь".

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.