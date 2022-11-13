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Фонд Ахметова привіз продуктові набори до Чернівців

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Неділя 13 листопада 2022 18:36
Фонд Ахметова привіз продуктові набори до Чернівців Фото: Фонд Ахметова привіз продуктові набори до Чернівців (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

До Чернівців надійшла ще одна партія гуманітарної допомоги від Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Як відомо, від початку війни Чернівці прихистили велику кількість переселенців, серед них близько п’яти тисяч внутрішньо переміщених осіб із Маріуполя.

Передача 650 продуктових наборів відбулася в рамках співпраці фонду з місцевим центром "Я - Маріуполь".

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Чернівці Гуманітарна допомога