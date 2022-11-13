ua ru
Вс, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фонд Ахметова привез продуктовые наборы в Черновцы

Новина українською →
Воскресенье 13 ноября 2022 18:36
Фонд Ахметова привез продуктовые наборы в Черновцы Фото: Фонд Ахметова привез продуктовые наборы в Черновцы (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Черновцы пришла еще одна партия гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как известно, с начала войны Черновцы приютили множество переселенцев, среди них около пяти тысяч внутренне перемещенных лиц из Мариуполя.

Передача 650 продуктовых наборов состоялась в рамках сотрудничества фонда с местным центром "Я - Мариуполь".

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновцы Гуманитарная помощь