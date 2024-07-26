Фонд Ахметова привітав медиків з професійним святом

Напередодні Дня медичного працівника, який відзначається 27 липня, Фонд Ріната Ахметова привітав героїв нашого часу, людей, які стоять на сторожі життя та здоров'я українців за будь-яких обставин та ризиків - наших медиків. Фонд, традиційно, завітав із подарунками - кулерами для води, кавоварками та запасом кави - до 10 лікарень України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Для лікарів і медичного персоналу це більше, ніж знак уваги. Це вагомі складові екосистеми на робочому місці, які нерідко допомагають швидко видихнути стрес і перемкнути увагу.



"Робочий побут і комфортні умови позитивно відображаються на роботі лікаря і допомагають зберігати спокій, розсудливість та стресостійкість в екстремальних ситуаціях під час війни", - говорить Вадим Бабков, директор Добропільської лікарні інтенсивного лікування.

Із його думкою згодна і Тетяна Перог, заступниця директора Криворізької міської клінічної лікарні №2.

"Медицина - це наше життя, а колектив - наша сім‘я. Тому на роботі ми потребуємо таких само умов, що і вдома. Лише холодна голова та здоровий глузд дозволяє лікарю зі своїх знань і досвіду обирати правильне та швидке рішення про допомогу хворому", - підкреслює вона.

Загалом Фонд завітав до лікарень у Добропіллі, Мирнограді, Покровську, Львові, Харкові, Херсоні, Києві, Сумах та Кривому Розі. У більшості з них опікуються важкими хворими, які отримали поранення під час російських обстрілів. Також серед медичних закладів ті, які постраждали внаслідок повітряних атак ворога, зокрема, у Києві 8 липня цього року.

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.