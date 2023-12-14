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Фонд Ахметова привітав дітей-переселенців у Кропивницькому та у Калуші

Фонд Ахметова привітав дітей-переселенців у Кропивницькому та у Калуші (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Дітям-переселенцям Фонд Ріната Ахметова приділяє чимало уваги. Наразі вітання від Фонду Ріната Ахметова отримала малеча з Маріуполя, яка тепер живе у Кропивницькому та у Калуші.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Загалом фонд привітав з новорічними святами дітей-переселенців в центрах "ЯМаріуполь" у 16 містах України. Також окремо в рамках акції "Рінат Ахметов - Дітям" команда фонду організовує свята в інтернатних закладах та дитячих будинках сімейного типу по всієї країні.

Новорічній акції "Рінат Ахметов - Дітям" уже понад 20 років. За цей час у ній взяло участь більше мільйона хлопців та дівчат.

Зимовими святами допомога не обмежується. Так, у рамках програми:

— хлопці й дівчата відпочивають, оздоровлюються та отримують нові знання на змінах "Блогер Кемпу", який проходить на Закарпатті для дітей, постраждалих від війни;

— діти до 7 років з вадами слуху отримують суперсучасні слухові апарати, які підлаштовуються під особливості дитини;

— діти, яких було поранено або травмовано внаслідок бойових дій, проходять лікування та реабілітацію у санаторіях, забезпечені фондом.

До того ж фонд цілий рік надає дітям можливість зробити самостійні кроки у майбутнє. Проекти для дітей і підлітків дають знання та поради щодо мотивації до саморозвитку, допомагають віднайти професію своєї мрії, розвинути впевненість у собі тощо.

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Кропивницькийдіти