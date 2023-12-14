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Фонд Ахметова поздравил детей-переселенцев в Кропивницком и Калуше

Фонд Ахметова поздравил детей-переселенцев в Кропивницком и Калуше (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Детям-переселенцам Фонд Рината Ахметова уделяет немало внимания. Поздравления от Фонда Рината Ахметова получили малыши из Мариуполя, которые теперь живут в Кропивницком и в Калуше.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Фонд поздравил с новогодними праздниками детей-переселенцев в центрах "ЯМариуполь" в 16 городах Украины. Также отдельно в рамках акции "Ринат Ахметов – Детям" команда фонда организует праздники в интернатных заведениях и детских домах семейного типа по всей стране.

Новогодней акции "Ринат Ахметов – Детям" уже более 20 лет. За это время в ней приняло участие более миллиона юношей и девушек.

Зимними праздниками помощь не ограничивается. Да, в рамках программы:

— ребята отдыхают, оздоравливаются и получают новые знания на изменениях "Блогер Кемпу", который проходит в Закарпатье для детей, пострадавших от войны;

— дети до 7 лет с нарушениями слуха получают суперсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности ребенка;

— дети, раненные или травмированные в результате боевых действий, проходят лечение и реабилитацию в санаториях, обеспеченные фондом.

К тому же фонд круглогодично предоставляет детям возможность предпринять самостоятельные шаги в будущее. Проекты для детей и подростков дают знания и советы по мотивации к саморазвитию, помогают найти профессию своей мечты, развить уверенность в себе.

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Кропивницкийдіти