Фонд Ахметова приглашает детей в возрасте 8-16 лет в летний лагерь

Во время двух смен (17-30 июля и 31 июля - 13 августа) с детьми будут работать опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны".

Специалисты научат детей преодолевать стресс и страхи, вызванные войной. Дети освоят действенные техники, которые помогут быть сплоченными, верить в себя и свое будущее, несмотря на обстоятельства. А еще гостей лагеря ждут интересные мастер-классы, игры и новые друзья.

В этом году по рекомендации психологов в проекте могут участвовать и взрослые представители детей (родители, близкие родственники, законные и временные опекуны).

Также по желанию детей и при условии согласия взрослых, дети могут находиться в лагере самостоятельно под постоянным наблюдением вожатых и психологов.

Лагерь расположен в Хмельницкой области. В целях безопасности локация не разглашается.

В летний лагерь приглашаются:

дети, ставшие сиротами за время войны;

дети из Мариуполя, которые долгое время были под оккупацией;

дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

дети опекунов и усыновителей;

дети, пострадавшие от боевых действий.

Заявки на участие можно подать до 10 июля 2022 года по телефону горячей линии фонда 0800 509 001 или в онлайн-формате, заполнив регистрационную форму по ссылке https://cutt.ly/kJ8Mt9R

Участие в проекте бесплатное.

За время существования этого проекта профессиональную психологическую помощь и оздоровление получили более 4500 детей со всей страны.

Более подробную информацию о проекте читайте на сайте фонда www.fdu.org.ua