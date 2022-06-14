Фонд Ахметова приглашает детей в возрасте 8-16 лет в летний лагерь

Фонд Рината Ахметова объявил о старте нового сезона проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирное лето детям Украины".
Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Во время двух смен (17-30 июля и 31 июля - 13 августа) с детьми будут работать опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны".
Специалисты научат детей преодолевать стресс и страхи, вызванные войной. Дети освоят действенные техники, которые помогут быть сплоченными, верить в себя и свое будущее, несмотря на обстоятельства. А еще гостей лагеря ждут интересные мастер-классы, игры и новые друзья.
В этом году по рекомендации психологов в проекте могут участвовать и взрослые представители детей (родители, близкие родственники, законные и временные опекуны).
Также по желанию детей и при условии согласия взрослых, дети могут находиться в лагере самостоятельно под постоянным наблюдением вожатых и психологов.
Лагерь расположен в Хмельницкой области. В целях безопасности локация не разглашается.
В летний лагерь приглашаются:
Заявки на участие можно подать до 10 июля 2022 года по телефону горячей линии фонда 0800 509 001 или в онлайн-формате, заполнив регистрационную форму по ссылке https://cutt.ly/kJ8Mt9R
Участие в проекте бесплатное.
За время существования этого проекта профессиональную психологическую помощь и оздоровление получили более 4500 детей со всей страны.
Более подробную информацию о проекте читайте на сайте фонда www.fdu.org.ua