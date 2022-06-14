Фонд Ахметова запрошує дітей віком 8-16 років до літнього табору

Під час двох змін (17-30 липня та 31 липня - 13 серпня) з дітьми працюватимуть досвідчені психологи, які пройшли навчання за курсом "Травма війни".

Фахівці навчать дітлахів долати стрес і страхи, спричинені війною. Діти опанують дієві техніки, які допоможуть бути згуртованими, вірити в себе і своє майбутнє, попри обставини. А ще на гостей табору чекають цікаві майстер-класи, ігри й нові друзі.

Цьогоріч за рекомендацією психологів у проєкті можуть брати участь і дорослі представники дітей (батьки, близькі родичі, законні та тимчасові опікуни).

Також за бажанням дітей та за умови згоди дорослих, діти можуть перебувати в таборі самостійно під постійним наглядом вожатих та психологів.

Табір розташовано у Хмельницькій області. З метою безпеки локація не розголошується.

До літнього табору запрошуються:

діти, які стали сиротами за час війни;

діти з Маріуполя, які довгий час були під окупацією;

діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

діти опікунів і усиновителів;

діти, які постраждали від бойових дій.

Заявки на участь можна подати до 10 липня 2022 року за телефоном гарячої лінії фонду 0800 509 001 або в онлайн-форматі, заповнивши реєстраційну форму за посиланням https://cutt.ly/kJ8Mt9R

Участь у проекті є безкоштовною.

За час існування цього проєкту професійну психологічну допомогу та оздоровлення отримали понад 4500 дітей зі всієї країни.

Більш детальну інформацію про проєкт читайте на сайті фонду www.fdu.org.ua