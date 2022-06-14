Фонд Ахметова запрошує дітей віком 8-16 років до літнього табору

Фонд Ріната Ахметова оголосив про старт нового сезону проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирне літо дітям України".
Про це повідомили в прес-службі фонду.
Під час двох змін (17-30 липня та 31 липня - 13 серпня) з дітьми працюватимуть досвідчені психологи, які пройшли навчання за курсом "Травма війни".
Фахівці навчать дітлахів долати стрес і страхи, спричинені війною. Діти опанують дієві техніки, які допоможуть бути згуртованими, вірити в себе і своє майбутнє, попри обставини. А ще на гостей табору чекають цікаві майстер-класи, ігри й нові друзі.
Цьогоріч за рекомендацією психологів у проєкті можуть брати участь і дорослі представники дітей (батьки, близькі родичі, законні та тимчасові опікуни).
Також за бажанням дітей та за умови згоди дорослих, діти можуть перебувати в таборі самостійно під постійним наглядом вожатих та психологів.
Табір розташовано у Хмельницькій області. З метою безпеки локація не розголошується.
До літнього табору запрошуються:
Заявки на участь можна подати до 10 липня 2022 року за телефоном гарячої лінії фонду 0800 509 001 або в онлайн-форматі, заповнивши реєстраційну форму за посиланням https://cutt.ly/kJ8Mt9R
Участь у проекті є безкоштовною.
За час існування цього проєкту професійну психологічну допомогу та оздоровлення отримали понад 4500 дітей зі всієї країни.
Більш детальну інформацію про проєкт читайте на сайті фонду www.fdu.org.ua