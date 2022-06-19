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Фонд Ахметова поздравил медиков с праздником

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Воскресенье 19 июня 2022 14:34
Фонд Ахметова поздравил медиков с праздником Фото: Фонд Ахметова поздравил медиков с праздником (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Накануне Дня медицинского работника амбассадор Фонда Рината Ахметова, известный ведущий телеканала "Украина" Игорь Пупков посетил больницу в Запорожье, которая с 24 февраля 2022 года оказывает помощь раненым.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По случаю праздника эта медицинское учреждение и еще восемь государственных больниц, которые находятся на передовой и занимаются лечением раненых украинцев, получили от Фонда современные кофеварки, запас кофе и кулеры для воды.

"Фонд Рината Ахметова - один из немногих фондов, который системно поддерживает нашу больницу и в целом здравоохранение и в нашем городе, и в области, и в стране. Это системная поддержка, которая не предоставляется единовременно. И мы чувствуем, что у нас всегда есть плечо, на которое можно опереться", - рассказал Александр Веденеев, заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации, и.о. медицинского директора больницы.

Напомним, во время полномасштабной войны фонд активно поддерживает государственные больницы в регионах, передавая им медикаменты и медицинское оборудование.

С 24 февраля 2022 года фонд передал медицинским учреждениям более 600 тысяч единиц необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.

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