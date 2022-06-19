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Фонд Ахметова привітав медиків зі святом

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Неділя 19 червня 2022 14:34
Фонд Ахметова привітав медиків зі святом Фото: Фонд Ахметова привітав медиків зі святом (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Напередодні Дня медичного працівника амбасадор Фонду Ріната Ахметова, відомий ведучий телеканалу "Україна" Ігор Пупков відвідав лікарню у Запоріжжі, яка з 24 лютого 2022 року надає допомогу пораненим.

Про це повідомляє прес-службу фонду.

З нагоди свята ця медична установа та ще вісім державних лікарень, які знаходяться на передовій та займаються лікуванням поранених українців, отримали від Фонду сучасні кавоварки, запас кави та кулери для води.

"Фонд Ріната Ахметова - один з небагатьох фондів, який системно підтримує нашу лікарню і в цілому охорону здоров’я і в нашому місті, і в області, і в країні. Це системна підтримка, яка не надається одноразово. І ми відчуваємо, що у нас завжди є плече, на яке можна спертися", - розповів Олександр Вєдєнєєв, завідувач відділення інтенсивної терапії та реанімації, в.о. медичного директора лікарні.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни фонд активно підтримує державні лікарні у регіонах, передаючи їм медикаменти та медичне обладнання.

З 24 лютого 2022 року фонд передав медичним установам понад 600 тисяч одиниць найнеобхідніших медикаментів та понад 60 тисяч гемоконтейнерів для донорів крові.

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