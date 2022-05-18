Как Фонд Ахметова помогает наименее защищенным жителям Украины

Граждане пожилого возраста, ветераны, люди с инвалидностью - одни из наименее защищенных жителей Украины. Особенно во время войны.

Недавно фонд передал наборы с продуктами питания в Специализированный дом для ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста и инвалидов в Киеве. Сейчас в доме живет 56 человек. В своей жизни они видели много страданий, некоторые из них пережили Вторую мировую войну. Живут там и люди, которых коснулись боевые действия на Донбассе.

Специализированный дом для ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста и инвалидов давно и плодотворно сотрудничает с Фондом Рината Ахметова.

"Наши люди чувствуют уважение и поддержку. В такие трудные времена они не остались без внимания. Спасибо сотрудникам фонда за ваши большие сердца", - комментирует Наталья Калита, директор заведения.

С 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек.