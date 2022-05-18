Як Фонд Ахметова допомагає найменш захищеним мешканцям України

Громадяни похилого віку, ветерани, люди з інвалідністю - одні з найменш захищених мешканців України. Особливо під час війни.

Нещодавно фонд передав набори з продуктами харчування до Спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів у Києві. Наразі у Будинку живе 56 людей. У своєму житті вони бачили багато страждань, деякі з них пережили Другу світову війну. Мешкають там і люди, яких торкнулися бойові дії на Донбасі.

Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів давно і плідно співпрацює з Фондом Ріната Ахметова.

"Наші люди відчувають повагу і підтримку. У такі скрутні часи вони не залишились поза увагою. Дякуємо співробітникам фонду за ваші великі серця", - коментує Наталія Калита, директор закладу.

З 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців. Понад 1 мільйону з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб.