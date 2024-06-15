Фонд Ахметова поділився порадами патронатної виховательки 15 дітей з Харківщини

"Наша родина ділиться з дітками сімейним теплом та турботою, надає підтримку, допомагає надолужити прогалини в розвитку й освітньому процесі, виконує поради лікарів. Але батьків ми не замінюємо, щоб уникнути звикання дітей та вторинної травматизації. Тому постійно нагадуємо дітям, що вони у нас перебувають тимчасово, в гостях", - зазначає Євгенія Гончаренко.

Місія патронатного вихователя — надати дитині тимчасовий дім. Адже дитина, яка потрапляє до патронатного вихователя, зазвичай перебуває у складних життєвих обставинах або очікує рішення щодо своєї подальшої долі. За свою роботу патронатний вихователь отримує офіційну заробітну плату від держави, також йому нараховується трудовий стаж.

При цьому патронат над дитиною — командна робота. Завжди на зв'язку соціальні партнери і фахівці, які допомагають знайти шляхи розв’язання проблем.

Євгенія переконана, що необхідно створювати більше патронатних сімей у громадах, адже це — "швидка допомога" для дітей у кризовій ситуації, а тим більше під час війни, коли тисячі дітей залишаються без батьківського піклування.

Історія Євгенії – тут https://akhmetovfoundation.org/news/zhodna-dytyna-ne-potrapyla-do-internatu-istoriya-patronatnoi-vyhovatelky

Детальніше про патронатну сім’ю та як стати патронатним вихователем, читайте за посиланням: https://bit.ly/4elJfty

Фонд Ріната Ахметова всі 18 років своєї роботи докладає зусиль до того, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки програмі вже понад 10 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини.