Фонд Ахметова поделился советами патронатной воспитательницы 15 детей из Харьковской области

"Наша семья делится с детьми семейным теплом и заботой, оказывает поддержку, помогает наверстать пробелы в развитии и образовательном процессе, выполняет советы врачей. Но родителей мы не заменяем, чтобы избежать привыкания детей и вторичной травматизации. Поэтому постоянно напоминаем детям, что они у нас находятся временно, в гостях", – отмечает Евгения Гончаренко.

Миссия патронатного воспитателя – предоставить ребенку временный дом. Ведь ребенок, который попадает к патронатному воспитателю, обычно находится в сложных жизненных обстоятельствах или ожидает решения своей дальнейшей судьбы. За свою работу патронатный воспитатель получает официальную заработную плату от государства, а также ему начисляется трудовой стаж.

При этом патронат над ребенком – командная работа. Всегда на связи социальные партнеры и специалисты, помогающие найти пути решения проблем.

Евгения убеждена, что необходимо создавать больше патронатных семей в общинах, ведь это "скорая помощь" для детей в кризисной ситуации, а тем более во время войны, когда тысячи детей остаются без родительской опеки.

История Евгении – здесь https://akhmetovfoundation.org/news/zhodna-dytyna-ne-potrapyla-do-internatu-istoriya-patronatnoi-vyhovatelky

Детальнее о патронатной семье и как стать патронатным воспитателем, читайте по ссылке: https://bit.ly/4elJfty

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе уже более 10 тысяч детей в Украине обнаружили новые семьи.