Фонд Ахметова поділився у Гамбурзі історіями українців про війну

"Страждання і трагедії, які принесла на нашу Батьківщину російсько-загарбницька війна, торкнулися кожного з нас. Для всіх моїх співвітчизників, і для мене в тому числі, це частина нашої особистої історії, яка болить, якою не завжди легко поділитися, але яка завжди вимагає дружньої підтримки та розуміння, щоб її розповісти. Ці трагічні історії тепер назавжди є частиною нашої національної ідентичності, яку російський імперіалізм так прагне знищити. Сьогодні ввечері ми хочемо розповісти про обидві сторони України: про страждання, які доводиться переживати моєму народу лише тому, що ми вільні та незалежні, і про силу віри та надії, яка завжди присутня в нашій різноманітній українській культурі та яка відродила солідарність Німеччини і всього демократичного світу з нами", - сказала Ірина Тибінка, генеральний консул України в Гамбурзі.

У заході взяли участь представники міста Гамбург, члени державної ради, консульського корпусу України.

Вечір пройшов під гаслом "Україна - перш за все про людей". Його суть в усвідомленні того, що спротив, який продовжує чинити хоробрий народ України, спрямований на одне: свободу та існування своєї ідентичності. Прості люди відчувають на собі наслідки російської війни на знищення, яка триває.

Відвідувачі заходу мали можливість подивитися та послухати історії мирних українців з перших вуст, які увійшли до архіву музею. Кожен побачив на власні очі трагедію українського народу. Кожен почув голоси мирних жителів.

Музей збирає їхні історії з 2014 року, щоб зберегти пам’ять про війну заради мирного, кращого майбутнього. Архів музею налічує вже 70 тисяч історій.

Гості події зізнавалися, що були глибоко вражені побаченим та почутим, цікавилися музеєм та історіями мирних. Жителі Німеччини задавали багато питань представникам Музею, прагнучи дізнатися більше про Україну та українців.

Кожна історія про війну важлива. Розкажіть свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії (800) 509 001.