Фонд Ахметова поделился в Гамбурге историями украинцев о войне

"Страдания и трагедии, которые принесла на нашу Родину русско-захватническая война, затронули каждого из нас. Для всех моих соотечественников, и для меня в том числе, это часть нашей личной истории, которая болит, которой не всегда легко поделиться, но которая всегда требует дружеской поддержки и понимания, чтобы ее рассказать: эти трагические истории теперь навсегда являются частью нашей национальной идентичности, которую российский империализм так стремится уничтожить. мы свободны и независимы, и о силе веры и надежды, которая всегда присутствует в нашей разнообразной украинской культуре и возродила солидарность Германии и всего демократического мира с нами", - сказала Ирина Тибинка, генеральный консул Украины в Гамбурге.

В мероприятии приняли участие представители города Гамбурга, члены государственного совета, консульского корпуса Украины.

Вечер прошел под лозунгом "Украина –-прежде всего о людях". Его суть в осознании того, что сопротивление, которое продолжает оказывать храбрый народ Украины, направлено на одно: свободу и существование своей идентичности. Простые люди ощущают на себе последствия продолжающейся русской войны на уничтожение.

Посетители мероприятия имели возможность посмотреть и послушать истории мирных украинцев из первых уст, вошедших в архив музея. Каждый увидел своими глазами трагедию украинского народа. Каждый услышал голоса мирных жителей.

Музей собирает их истории с 2014 года, чтобы сохранить память о войне ради мирного, лучшего будущего. Архив музея насчитывает уже 70 тысяч историй.

Гости события признавались, что были глубоко удивлены увиденным и услышанным, интересовались музеем и историями мирных. Жители Германии задавали многие вопросы представителям Музея, стремясь узнать больше об Украине и украинском.

Каждая история о войне важна. Расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии (800) 509 001.