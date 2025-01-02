Фонд Ахметова підтримав облаштування соціального житла для маріупольців у Києві

З початку повномасштабного вторгнення Фонд Ріната Ахметова надає всебічну підтримку маріупольцям. Один із напрямків цієї роботи - партнерство у проєкті "ЯМаріуполь. Житло": Фонд є головним українським донором цієї ініціативи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Напередодні Нового року ключі від оселі у модернізованому будинку-гуртожитку отримала 21 маріупольська родина у Києві.

Загалом тут житиме 76 сімей із Маріуполя - ремонт на двох поверхах ще триває. Фонд Ріната Ахметова традиційно облаштував зони спільного користування - кухні, коворкінги, пральні, холи, дитячу кімнату.

Люди не приховують емоцій: нова домівка дає відчуття певної стабільності.

"Ми з мамою дуже раді, що знайшли місце, яке можемо назвати своїм. Це надихає. Адже звідтоді, як залишили Маріуполь, відчуття дому було втрачено. Сподобалася ігрова кімната для дітей — дітям, на мою думку, треба допомагати", - говорить 19-річна Ірина.

"Зараз я перший раз п’ю каву у своєму куточку. Звісно, мрія одна - додому. Але те, що тут усе новеньке, чистеньке, викликає захват. Дуже відчувається турбота і "ЯМаріуполь", і Фонду Ріната Ахметова. Тут є відчуття, наче ми вдома, у родині", - ділиться Валентина, їй 75 років.

"У коворкінгах сучасні ноутбуки, столи, стільці, дитяча кімната, де є багато іграшок і розваг. Багато й іншого. Це величезна підтримка для переселенців, і ми щиро вдячні Фонду за постійну допомогу, особливо в останні три роки", - говорить менеджерка гуртожитку Тетяна Житкова.

Перші гуртожитки для переселенців в рамках ініціативи "ЯМаріуполь. Житло" було відкрито у Дніпрі. Соціальне житло у столиці — це результат співпраці Маріупольської міської ради та Київської міської державної адміністрації.

Проєкт "ЯМаріуполь. Житло" стартував у 2023 році. Він реалізується завдяки підтримці Уряду Франції та Міжнародної організації з міграції, а також низки держаних установ України. Фонд Ріната Ахметова є системним партнером "ЯМаріуполь".

Зокрема, передає маріупольцям набори з харчовими продуктами та гігієнічними засобами, забезпечує допомогу психологів, проводить свята для дітей.

З 2014 року допомога від Фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.