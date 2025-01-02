Фонд Ахметова поддержал обустройство социального жилья для мариупольцев в Киеве

С начала полномасштабного вторжения Фонд Рината Ахметова оказывает всестороннюю поддержку мариупольцам. Одно из направлений этой работы - партнерство в проекте "ЯМариуполь. Жилье": Фонд является главным украинским донором этой инициативы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Накануне Нового года ключи от жилья в модернизированном доме-общежитии получила 21 мариупольская семья в Киеве.

Всего здесь будет жить 76 семей из Мариуполя - ремонт на двух этажах еще продолжается. Фонд Рината Ахметова традиционно обустроил зоны общего пользования - кухни, коворкинги, прачечные, холлы, детскую комнату.

Люди не скрывают эмоций: новый дом дает ощущение определенной стабильности.

"Мы с мамой очень рады, что нашли место, которое можем назвать своим. Это вдохновляет. Ведь с тех пор, как покинули Мариуполь, ощущение дома было потеряно. Понравилась игровая комната для детей - детям, по моему мнению, надо помогать", - говорит 19-летняя Ирина.

"Сейчас я первый раз пью кофе в своем уголке. Конечно, мечта одна - домой. Но то, что здесь все новенькое, чистенькое, вызывает восторг. Очень чувствуется забота и "ЯМариуполь", и Фонда Рината Ахметова. Здесь есть ощущение, как будто мы дома, в семье", - делится Валентина, ей 75 лет.

"В коворкингах современные ноутбуки, столы, стулья, детская комната, где есть много игрушек и развлечений. Много и другого. Это огромная поддержка для переселенцев, и мы искренне благодарны Фонду за постоянную помощь, особенно в последние три года", - говорит менеджер общежития Татьяна Житкова.

Первые общежития для переселенцев в рамках инициативы "ЯМариуполь. Жилье" были открыты в Днепре. Социальное жилье в столице - это результат сотрудничества Мариупольского городского совета и Киевской городской государственной администрации.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется благодаря поддержке Правительства Франции и Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова является системным партнером "ЯМариуполь".

В частности, передает мариупольцам наборы с продуктами питания и гигиеническими средствами, обеспечивает помощь психологов, проводит праздники для детей.

С 2014 года помощь от Фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.