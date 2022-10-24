Фонд Ахметова передав перший гуманітарний вантаж до Хмельницького
Хмельницький став ще одним містом, яке отримало гуманітарний вантаж від Фонду Ріната Ахметова. Це перша партія допомоги від фонду, що надійшла до міста.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
Передача продуктових наборів відбулася в рамках співпраці з центрами "Я - Маріуполь".
Переселенці, які знайшли другий дім у Хмельницькому, отримали від фонду 1,8 тисяч наборів із продуктами першої необхідності.
До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання, зокрема: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
Загалом за час партнерства з центрами "Я - Маріуполь" гуманітарні набори від фонду вже встигли отримати переселенці в Дніпрі, Києві, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Кропивницькому та Черкасах.
Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.