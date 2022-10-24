Фонд Ахметова передал первый гуманитарный груз в Хмельницкий

Хмельницкий стал еще одним городом, получившим гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова. Это первая партия помощи от фонда, поступившая в город.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Передача продуктовых наборов состоялась в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь".

Переселенцы, нашедшие второй дом в Хмельницком, получили от фонда 1,8 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения, в частности: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом за время партнерства с центрами "Я - Мариуполь" гуманитарные наборы от фонда уже успели получить переселенцы в Днепре, Киеве, Запорожье, Виннице, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Львове, Кропивницком и Черкассах.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.