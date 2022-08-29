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Фонд Ахметова передал очередную партию помощи в Винницу

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Понедельник 29 августа 2022 14:05
Фонд Ахметова передал очередную партию помощи в Винницу Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию помощи в Винницу (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В центрах "Я - Мариуполь" переселенцы продолжают получать гуманитарную и психологическую поддержку от Фонда Рината Ахметова. На этот раз партию с наборами гигиены получили мариупольцы, которые из-за войны вынужденно переехали в Винницу.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В состав наборов вошли средства первой необходимости, в частности: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Кроме того, обратившись в центр, переселенцы из Мариуполя могут получить квалифицированную психологическую помощь. Со взрослыми и детьми работают психологи Фонда Рината Ахметова, опытные специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

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