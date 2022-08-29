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Фонд Ахметова передав чергову партію допомоги до Вінниці

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Понеділок 29 серпня 2022 14:05
Фонд Ахметова передав чергову партію допомоги до Вінниці Фото: Фонд Ахметова передав чергову партію допомоги до Вінниці (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У центрах "Я - Маріуполь" переселенці продовжують отримувати гуманітарну та психологічну підтримку від Фонду Ріната Ахметова. Цього разу партію з наборами гігієни отримали маріупольці, які через війну вимушено переїхали до Вінниці.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До складу наборів увійшли засоби першої необхідності, зокрема: зубні щітки та паста, туалетне мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок.

Крім того, звернувшись до центру, переселенці з Маріуполя можуть отримати кваліфіковану психологічну допомогу. З дорослими та дітьми працюють психологи Фонду Ріната Ахметова, досвідчені фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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Гуманітарна допомога Вінниця
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