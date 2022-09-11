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Фонд Ахметова передал очередной груз в центр переселенцев

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Воскресенье 11 сентября 2022 19:00
Фонд Ахметова передал очередной груз в центр переселенцев Фото: Фонд Ахметова передал очередной груз в центр переселенцев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова в рамках партнерства с проектом "Я - Мариуполь" передал в центр поддержки переселенцев в Киеве 900 наборов со средствами личной гигиены.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В состав наборов вошли: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Напомним: мариупольцы, которые обращаются в такие центры, могут получить всестороннюю помощь: от гуманитарной и психологической поддержки до медицинской помощи и юридических консультаций.

В целом фонд уже передал в Киевский центр "Я - Мариуполь" 6600 гигиенических наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

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