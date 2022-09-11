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Фонд Ахметова передав черговий вантаж до центру переселенців

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Неділя 11 вересня 2022 19:00
Фонд Ахметова передав черговий вантаж до центру переселенців Фото: Фонд Ахметова передав черговий вантаж до центру переселенців (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова у рамках партнерства з проектом "Я - Маріуполь" передав до центру підтримки переселенців у Києві 900 наборів із засобами особистої гігієни.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До складу наборів увійшли: зубні щітки та паста, туалетне мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок.

Нагадаємо: маріупольці, які звертаються до таких центрів, можуть отримати всебічну допомогу: від гуманітарної та психологічної підтримки до медичної допомоги та юридичних консультацій.

Загалом фонд вже передав до київського центру "Я - Маріуполь" 6600 гігієнічних наборів.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

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