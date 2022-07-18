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Фонд Ахметова передал 3,6 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области

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Понедельник 18 июля 2022 10:46
Фонд Ахметова передал 3,6 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области Фото: Фонд Ахметова передал 3,6 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал в Донецкую область очередной груз с гуманитарной помощью. Это 3,6 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Фонд Рината Ахметова на протяжении четырех последних месяцев сотрудничает с Покровской администрацией. Через нас проходит вся гуманитарная помощь, которая впоследствии распределяется среди всех районов Донецкой области, жители которых сейчас находятся в сложных жизненных обстоятельствах. За первым случаем Фонд всегда откликается и оказывает помощь нашим жителям", - подчеркнула Светлана Рогоза, руководитель аппарата Покровской РГА.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом фонд уже передал жителям Донетчины более 69 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней".

Напомним, с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

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Гуманитарная помощь Донецкая область
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