Фонд Ахметова передал 3,6 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области

Фонд Рината Ахметова передал в Донецкую область очередной груз с гуманитарной помощью. Это 3,6 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

"Фонд Рината Ахметова на протяжении четырех последних месяцев сотрудничает с Покровской администрацией. Через нас проходит вся гуманитарная помощь, которая впоследствии распределяется среди всех районов Донецкой области, жители которых сейчас находятся в сложных жизненных обстоятельствах. За первым случаем Фонд всегда откликается и оказывает помощь нашим жителям", - подчеркнула Светлана Рогоза, руководитель аппарата Покровской РГА.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом фонд уже передал жителям Донетчины более 69 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней".

Напомним, с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.