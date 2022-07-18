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Фонд Ахметова передав 3,6 тисяч продуктових наборів для мешканців Донецької області

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Понеділок 18 липня 2022 10:46
Фонд Ахметова передав 3,6 тисяч продуктових наборів для мешканців Донецької області Фото: Фонд Ахметова передав 3,6 тисяч продуктових наборів для мешканців Донецької області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав до Донецької області черговий вантаж із гуманітарною допомогою. Це 3,6 тисяч наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Фонд Ріната Ахметова впродовж чотирьох останніх місяців співпрацює з Покровською адміністрацією. Через нас проходить уся гуманітарна допомога, яка згодом розподіляється серед усіх районів Донецької області, мешканці яких наразі знаходяться в складних життєвих обставинах. За першою нагодою Фонд завжди відгукується та надає необхідну допомогу нашим жителям", - наголосила Світлана Рогоза, керівник апарату Покровської РДА.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: цукор, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд уже передав жителям Донеччини понад 69 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

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Гуманітарна допомога Донецька область
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