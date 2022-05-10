UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фонд Ахметова оказывает психологическую помощь пострадавшим от военных действий

Фото: Фонд Ахметова оказывает психологическую помощь пострадавшим от военных действий (pixabay)
Автор: Илона Свиридова

Высококвалифицированные психологи, специалисты по кризисной психологии и преодоление травматического опыта помогают взрослым и детям отойти от шока войны и адаптироваться к новым условиям жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Рината Ахметова.

С начала полномасштабной войны такую помощь получили более 1000 временных переселенцев.

Пункты психологической помощи, где можно пообщаться со специалистами с глазу на глаз работают в зеленом центре "Метинвест" в Запорожье и в шелтере для переселенцев на Арена Львов.

Впрочем, получить полноценную консультацию можно и по телефону, обратившись на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001

С 2014 года психологическая поддержка от фонда была оказана более 70 000 жителям страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда по курсу "Травма войны".

Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Поможем". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат АхметовГуманитарная помощь