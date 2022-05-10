Фонд Ахметова оказывает психологическую помощь пострадавшим от военных действий

С начала полномасштабной войны такую помощь получили более 1000 временных переселенцев.

Пункты психологической помощи, где можно пообщаться со специалистами с глазу на глаз работают в зеленом центре "Метинвест" в Запорожье и в шелтере для переселенцев на Арена Львов.

Впрочем, получить полноценную консультацию можно и по телефону, обратившись на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001

С 2014 года психологическая поддержка от фонда была оказана более 70 000 жителям страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда по курсу "Травма войны".

Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Поможем". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.