Фонд Ахметова надає психологічну допомогу постраждалим від воєнних дій

З початку повномасштабної війни таку допомогу отримали понад 1000 тимчасових переселенців.

Пункти психологічної допомоги, де можна поспілкуватися із фахівцями віч-на-віч працюють у Зеленому центрі "Метінвест" у Запоріжжі та у шелтері для переселенців на Арена Львів.

Утім отримати повноцінну консультацію можна і телефоном, звернувшись на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001

З 2014 року психологічну підтримку від фонду було надано понад 70 000 жителям країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду з курсу "Травма війни".

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Допоможемо". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.