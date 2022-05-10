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Фонд Ахметова надає психологічну допомогу постраждалим від воєнних дій

Фото: Фонд Ахметова надає психологічну допомогу постраждалим від воєнних дій (pixabay)
Автор: Ілона Свиридова

Висококваліфіковані психологи, фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду допомагають дорослим та дітям відійти від шоку війни та адаптуватися до нових умов життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

З початку повномасштабної війни таку допомогу отримали понад 1000 тимчасових переселенців.

Пункти психологічної допомоги, де можна поспілкуватися із фахівцями віч-на-віч працюють у Зеленому центрі "Метінвест" у Запоріжжі та у шелтері для переселенців на Арена Львів.

Утім отримати повноцінну консультацію можна і телефоном, звернувшись на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001

З 2014 року психологічну підтримку від фонду було надано понад 70 000 жителям країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду з курсу "Травма війни".

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Допоможемо". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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