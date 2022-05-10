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Фонд Ахметова оказывает психологическую помощь пострадавшим от военных действий

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Вторник 10 мая 2022 19:44
Фонд Ахметова оказывает психологическую помощь пострадавшим от военных действий Фото: Фонд Ахметова оказывает психологическую помощь пострадавшим от военных действий (pixabay)
Автор: Илона Свиридова

Высококвалифицированные психологи, специалисты по кризисной психологии и преодоление травматического опыта помогают взрослым и детям отойти от шока войны и адаптироваться к новым условиям жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Рината Ахметова.

С начала полномасштабной войны такую помощь получили более 1000 временных переселенцев.

Пункты психологической помощи, где можно пообщаться со специалистами с глазу на глаз работают в зеленом центре "Метинвест" в Запорожье и в шелтере для переселенцев на Арена Львов.

Впрочем, получить полноценную консультацию можно и по телефону, обратившись на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001

С 2014 года психологическая поддержка от фонда была оказана более 70 000 жителям страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда по курсу "Травма войны".

Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Поможем". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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