ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фонд Ахметова надає психологічну допомогу постраждалим від воєнних дій

Новость на русском →
Вівторок 10 травня 2022 19:44
Фонд Ахметова надає психологічну допомогу постраждалим від воєнних дій Фото: Фонд Ахметова надає психологічну допомогу постраждалим від воєнних дій (pixabay)
Автор: Ілона Свиридова

Висококваліфіковані психологи, фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду допомагають дорослим та дітям відійти від шоку війни та адаптуватися до нових умов життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

З початку повномасштабної війни таку допомогу отримали понад 1000 тимчасових переселенців.

Пункти психологічної допомоги, де можна поспілкуватися із фахівцями віч-на-віч працюють у Зеленому центрі "Метінвест" у Запоріжжі та у шелтері для переселенців на Арена Львів.

Утім отримати повноцінну консультацію можна і телефоном, звернувшись на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001

З 2014 року психологічну підтримку від фонду було надано понад 70 000 жителям країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду з курсу "Травма війни".

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Допоможемо". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов Гуманітарна допомога
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)