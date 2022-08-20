Фонд Ахметова направляет помощь в Киев: где получить

На этот раз эвакуировавшиеся в Киев мариупольцы получили от фонда 1,2 тысячи гигиенических наборов.

В каждой коробке - самые необходимые гигиенические средства для каждого, в частности: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.