Фонд Ахметова надсилає допомогу до Києва: де отримати

Фонд Ріната Ахметова передав до столичного центру "ЯМаріуполь" чергову партію гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
Цього разу маріупольці, які евакуювалися до Києва, отримали від фонду 1,2 тисячі гігієнічних наборів.
У кожній коробці - найнеобхідніші гігієнічні засоби для кожного, зокрема: зубні щітки та паста, туалетне мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.