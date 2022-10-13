Фонд Ахметова направив першу партія продуктових наборів до центру переселенців у Чернівцях
Фото: Фонд Ахметова направив першу партія продуктових наборів до центру переселенців у Чернівцях (прес-служба)
Фонд Ріната Ахметова у рамках партнерства з центрами "Я - Маріуполь" передав до Чернівців першу партію гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
У кожен набір входять найнеобхідніші, поживні та ситні продукти: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.
Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із харчовими продуктами від фонду.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.