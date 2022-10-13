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Фонд Ахметова направив першу партія продуктових наборів до центру переселенців у Чернівцях

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Четвер 13 жовтня 2022 13:42
Фонд Ахметова направив першу партія продуктових наборів до центру переселенців у Чернівцях Фото: Фонд Ахметова направив першу партія продуктових наборів до центру переселенців у Чернівцях (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова у рамках партнерства з центрами "Я - Маріуполь" передав до Чернівців першу партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

У кожен набір входять найнеобхідніші, поживні та ситні продукти: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із харчовими продуктами від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Чернівці Гуманітарна допомога