Фонд Ахметова направив першу партія продуктових наборів до центру переселенців у Чернівцях

Фонд Ріната Ахметова у рамках партнерства з центрами "Я - Маріуполь" передав до Чернівців першу партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

У кожен набір входять найнеобхідніші, поживні та ситні продукти: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із харчовими продуктами від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.